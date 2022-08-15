إخماد حريق اندلع داخل بناية شاهقة وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "رغم ارتفاعها الكبير تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع داخل قالب بناية مكونة من 26 طابقا قيد الانشاء ضمن مجمع رويال ستي في منطقة المنصور البيجية".وبينت، أن فرقها "لاقت صعوبات كبيرة حتى تمكنت من الوصول إلى الطوابق العليا والتعامل مع الحادث بعد ان اضطرت لرفع ضغط الماء الى تلك الطوابق من خلال تشغيل مضخات عجلات الإطفاء بأقصى درجة ممكنة لإتمام عمليات الإخماد والتبريد مع تعزيز الجهد بفرق إطفاء إضافية ساندة لإخماد حوادث حريق نشبت في نخيل وحشائش متيبسة اسفل البناية المحترقة".ولفتت المديرية إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة وتطاير شرارة لحيم لتحرق القالب الخشبي للبناية".