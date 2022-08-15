عبر السومرية.. نصيف تناشد القضاء والإدعاء العام بشأن أمن مطار بغداد

وقال نصيف خلال حديث لنشرة أخبار السومرية، إنه "في تحد صارخ قبل وزارات الدولة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا في تحديد صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يتم التوجه نحو تكبيل الشعب بعقود خارج صلاحيات مسؤولياتها".وأضافت، أن "الحكومة تعتزم التعاقد مع شركة (Biznisintel) التي هي عبارة عن دكان لشخص أفغاني"، لافتة إلى أنها "وجهت كتاباً لهيئة النزاهة والإدعاء العام للنظر لهذا الملف".ودعت موظفي وزارة النقل، إلى "الانصياع للقانون والابتعاد عن التعامل مع هذه الشركة".وشددت نصيف، على ضرورة "التعاقد مع شركات رصينة"، مبينة أن "حكومة تصريف الأعمال تقوم بالتعاقد مع شركات وهمية لصرف الأموال الفائضة وهذا باب للفساد".وأردفت، أن "وزير النقل فاقد للشريعة كونه لا يملك أحد أهم شروط التوزير وهي الشهادة، مؤكدة أن بقاءه في المنصب وإبرامه للعقود خارج القانون يستدعي من الحكومة التحرك لإقالته".