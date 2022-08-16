صحو مصحوب ببعض الغيوم.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحو الى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأشار الى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في عموم العراق، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت البيان الى أن "طقس السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وسيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".