نائبة تطالب الادعاء العام بتحريك دعوى ضد الحكومة

طالبت رئيس كتلة الجيل الجديد النائبة سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، الادعاء العام بتحريك دعوى ضد الحكومة ومنعها من طباعة الكتب المدرسية في لبنان.

وقالت عبد الواحد في نغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، ان "طباعة الكتب الدراسية في لبنان باب واضح للفساد؛ لذا نطالب الادعاء العام بتحريك دعوى ضد الحكومة ومنعها من ذلك".



واضافت: "لا سيما أن أغلب مطابع بيروت أهلية، ومطابعنا الأهلية أحقُّ بذلك في حال كانت أموالكم زائدة ولا تريدون استخدام مطابع الحكومة التي صرفتم عليها الملايين، ومنها بشبكة الإعلام".