أول تعليق حكومي على استقالة وزير المالية - عاجل

وقال ناظم خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "استقالة وزير المالية عبرت عن احترام كبير لإنجازات الحكومة"، مبيناً أن "نص استقالة الوزير المالية وصف إجراءات الحكومة وإنجازاتها بالاستثنائية، كما بين أن الحكومة مُكبلة بالصراع المستشري بين القوى السياسية".وأشار وزير المالية في استقالته، بحسب ناظم، إلى "النمو السريع للاقتصاد في العراق".وتابع ناظم، أن "نص استقالة الوزير تضمن حديثاً عن وفاء الحكومة بالوعود التي أطلقتها للعراقيين".وكان وزير المالية علي علاوي قدم خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، استقالته من منصبه.في السياق، أشارت مصادر حكومية إلى تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار بمهام وزير المالية وكالة.وعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.