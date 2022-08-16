ازمة الوقود تشتد في صلاح الدين.. ارتفاع جنوني للاسعار

وقال يوسف في تغريدة عبر "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، أن "محافظة صلاح الدين وإلى اليوم مازالت تتهاون في ملف تهريب المشتقات النفطية، وهو ما أعاد أزمة الوقود وخاصة الكاز المشغل للمولدات الأهلية، والتي تعتبر الحل الوحيد المتبقي لأزمة الكهرباء".واضاف: "لذلك يجب وضع حل لملف تهريب المشتقات النفطية، مع زيادة الحصة الوزارية للمحافظة ".وشهدت أقضية صلاح الدين أزمة جديدة في مادة الكاز والتي تعتبر شريان الحياة للمولدات الأهلية حيث امتدت طوابير الشاحنات على أبواب المحطات الأهلية والحكومية للتزود بالوقود وان ملف تهريب الوقود مازال واضحاً في المحافظة، فيما وصل سعر الكاز لــ200 الف دينار للبرميل الواحد .