استئناف نينوى تعلن تصديق اكثر من 47 الف معاملة تعويض للمتضررين

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف نينوى صدقت 47975 الف اضبارة تعويض للمواطنين المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية".وأضاف البيان، أن "معاملات التعويض كانت من تاريخ 14 / 6 / 2020 لغاية 31/ 12 / 2020 بـ (5508) اضبارة، ومن 2/ 1/ 2021 لغاية 31/ 12 / 2021 بـ (29017) اضبارة، فيما تم انجاز (13450) اضبارة من تاريخ 2/ 1/ 2022 لغاية 15 / 8/ 2022".يذكر أن "محكمة استئناف نينوى مستمرة بالعمل الدؤوب حتى تنهي ملف التعويضات الخاص بالمواطنين المتضررين في المحافظة".