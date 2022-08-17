الموقف المروري.. أبرز أماكن الزحامات في شوارع بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بأشراف مباشر من قبل مدير المرور العام، باشرت دوريات ومفارز المديرية منذ الصباح بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية".واضافت ان "حركة السير والمرور شهدت انسيابية في معظم التقاطعات والساحات في جانب الرصافة مع بعض الكثافة الصباحية في (ساحة الموال، تقاطع الجادرية، تقاطع المعسكر، الخط السريع بأتجاه تقاطع قرطبة، تقاطع جامع النداء، ساحة الخلفاء، ساحة الخلاني)".وأوضحت المديرية ان "حركة السير والمرور جيدة حالياً في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية وانسيابية جيدة"، لافتة الى ان "هناك بعض الكثافات المسيطر عليها من قبل مفارزنا (منطقة العلاوي، ساحة النسور بأتجاه الفارس العربي وصولاً الى ساحة دمشق، تقاطع الدرويش، مدينة الكاظمية المقدسة)".