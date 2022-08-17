"تسهيلات جديدة".. الرافدين يصدر بياناً بشأن سلف الموظفين والمنتسبين

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم الإيعاز لفروع المصرف كافة بضرورة ابلاغ الزبائن الذين تم انجاز معاملات منح السلف لهم بعد ان تم استكمال كافة اجراءاتها وفق الضوابط والسياقات القانونية".ودعا المصرف، "زبائنه إلى مراجعة فروع المصرف لغرض الاطلاع ومعرفة اسماء وعناوين معاملاتهم المنجزة واستلام مبلغ السلفة".