"تسهيلات جديدة".. الرافدين يصدر بياناً بشأن سلف الموظفين والمنتسبين

السومرية نيوز - محليات
أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، بياناً جديداً بشأن سلف الموظفين والمنتسبين التي تبدأ من خمسة ملايين إلى خمسين مليوناً، فيما وجه فروعه بسرعة إنجاز معاملات منحها.
وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم الإيعاز لفروع المصرف كافة بضرورة ابلاغ الزبائن الذين تم انجاز معاملات منح السلف لهم بعد ان تم استكمال كافة اجراءاتها وفق الضوابط والسياقات القانونية".
ودعا المصرف، "زبائنه إلى مراجعة فروع المصرف لغرض الاطلاع ومعرفة اسماء وعناوين معاملاتهم المنجزة واستلام مبلغ السلفة".