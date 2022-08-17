"رقم فلكي".. الكشف عن ديون البصرة المتراكمة بذمة الحكومة المركزية

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ديون محافظة البصرة المتراكمة من البترودولار في ذمة الحكومة المركزية، والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية تجاوزت الـ 16 تريليون دينار"، مبينا أن "مجمل الاموال في السنوات السابقة يفوق الـ30 تريليون دينار".وأضاف، أن "هذه الاموال هي استحقاق طبيعي للبصرة من عائدات البترودولار، وهي تمثل بدل الضرر البيئي وتعويض لاهالي البصرة والبنى التحتية لما لحق بها، جراء العمليات النفطية واستخراجه وتكريره، وحفر الابار والتنقيب، وغيرها من الامور".وتابع النائب عن محافظة البصرة: "كثيراً ما ناشدنا لاستعادة كل الديون من الحكومة المركزية، بل وصل الامر الى تقديم شكوى رسمية باسم نواب المحافظة على وزارة المالية، بسبب عدم تسديد ما بذمتها".وأوضح الربيعي ان "الشكوى تم تقديمها بشكل جماعي من نواب البصرة، منذ أكثر من أربعة أشهر"، لافتا الى أن "الشكوى اخذت مجراها وفي طريقها القانوني، وبانتظار المرافعات".ورغم أن محافظة البصرة، تمثل رئة العراق الاقتصادية وتسد ما يقارب الـ80% من ميزانية الدولة المالية، كونها تطفو على بحر من النفط وتتمتع بمنفذ بحري، فإنها لا تزال تعاني من أزمات عديدة أبرزها: البنى التحتيّة المتهالكة، وأزمات حادة تمثلت في البطالة والأمراض ونقص الخدمات وارتفاع مستوى الأُميّة.