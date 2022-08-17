تموز يتصدر.. السومرية تُحصي حوادث الحرائق للنصف الأول من عام 2022

وقال مدير اعلام وعلاقات مديرية الدفاع المدني، العميد جودت عبدالرحمن في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كثرة حوادث الحرائق في فصل الصيف أمر متوقع لدى مديرية الدفاع المدني، مبينا أن "أبرز أسباب حدوث الحرائق هو التماس الكهربائي، إذ شَكل نسبة 47% من الحرائق خلال العام 2022".وأضاف، أن "اغلب الحرائق تحدث بسبب التسليك العشوائي والعنكبوتي في الدور السكنية والمحال التجارية، وتحميل الطاقة الكهربائية فوق طاقتها".واشار عبد الرحمن إلى، أن "مديرية الدفاع المدني سجلت خلال النصف الأول من العام 2022 حوالي 13500"، لافتا الى ان "شهر تموز وحده سجل 3077، ومن المحتمل الى يرتفع العدد الى أكثر من 20 الف عند انتهاء شهر آب الجاري".وشدد ، على "ضرورة تعاون المواطن مع مديرية الدفاع المدني، واستخدام المطافئ واجراءات الصحة والسلامة".وخلال العام الماضي، بلغت حصيلة حوادث الحرائق أكثر من 31 ألف حريق في مختلف القطاعات في مقابل 29 ألف حادث حريق سجلت في 2020.