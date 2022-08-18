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النزاهة تعلن استعادة أكثر من 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة

محليات

2022-08-18 | 05:39
Alsumaria Tv
النزاهة تعلن استعادة أكثر من 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة
378 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، أن إجراءاتها التحقيقيَّة افضت باستعادة 231 مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من إحدى شركات الدفع الإلكتروني في قضيَّة رواتب المُتقاعدين خارج العراق.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "إجراءاتها التحقيقيَّة ومُتابعتها لملفِّ قضيَّة الرواتب التقاعديَّة خارج العراق أفضت إلى استعادة (231,352,535,563) دينارٍ إلى خزينة الدولة والتي تمثل المبالغ المترتبة بذمة الشركة (كي كارد)".

وأضافت، أنَّه "بناءً على متابعات الهيئة وإجراءاتها التحقيقية في القضيَّة، تمَّ تدقيق آلية رفع رواتب متقاعدي الخارج التي تكون من خلال رفع التمويل من هيئة التقاعد إلى مصرف الرافدين ليقوم المصرف برفع الرواتب عن طريق منظومة الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة وعبر نظام (clearing)، إذ تبيَّن بأنَّ مصرف الرافدين يقوم بتكرار دفع الرواتب الخاصَّة بالمتقاعدين أكثر من مرَّةٍ إلى منظومة الشركة، دون أن تقوم الشركة بإرجاع متجمع المبالغ ولمدةٍ طويلةٍ منذ أن بدأ العمل بهذا النظام من عام 2017".

وأوضحت الدائرة، انه "نتيجة الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة وتحديد مبلغ الضرر، قام البنك المركزي العراقي بحجز الأموال العائدة للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة؛ لغرض عكس المبلغ الذي تمَّ تحديده من حسابات الشركة إلى حسابات مصرف الرافدين"، مشيراً الى أنه "تمَّ تسديد المبالغ المحكوم بردِّها قضائياً إلى المصرف فعلاً، والتي يُشتبَهُ باستغلالها في المضاربة في السوق والمُتاجرة بالعملة، وقت إدارة المُتَّهمين (المُرجَأ مصيره مدير الشركة المُفوَّض)، والمُتَّهم الهارب نائب المدير المُفوَّض للشركة".

وتابعت، أنَّ "الإجراءات التحقيقيَّة مُستمرَّةٌ تحت إشراف الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة؛ لغرض إكمال التحقيق وتدقيق مبالغ الفائدة"، لافتاً إلى "إمكانيَّة تحديد وجود فائدة جرَّاء استغلال المبالغ لعدَّةٍ سنواتٍ من تاريخ 2017".
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