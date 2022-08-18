الكهرباء تعلن تعرض خط ناقل لعمل تخريبي في كركوك

وقالت الوزارة في بيان إنه "تعرض الخط الناقل تفرع الحويجة لخط ملا عبدالله - شمال سامراء - الدور جهد ١٣٢ك.ف اليوم الخميس الى عمل تخريبي جبان بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بتضرر ركائز البرج المرقم (٢٦) وسقوطه على الفور تحديدا في قرية بريمة في ناحية الملتقى في محافظة كركوك".وأضافت أنه "على الفور وبمتابعة مباشرة من المدير العام خالد غزاي شرعت ملاكاتنا الهندسية والفنية من قسم الخطوط وبالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج الساقط وتصليح القطوعات في الاسلاك بالسرعة الممكنة خدمة للصالح العام".