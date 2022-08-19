استهداف جديد لأحد خطوط نقل الطاقة في كركوك (صور)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الخط الناقل ملا عبدالله- القديمة- الدور- شمال سامراء جهد ١٣٢ك.ف تعرض الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط البرج المرقم(٩٠) وتقطع الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة ، تحديداً قرب( قرى كواز عرب وقرى انور العاصي) ضمن محافظة كركوك مما أدى الى تحديد احمال المنظومة الكهربائية الشمالية وخروج (متنقلتي الناعمة ،وحقل عجيل النفطي) عن العمل في محافظة صلاح الدين ".وأضافت، انه "على الفور وبمتابعة مباشرة من المدير العام المهندس خالد غزاي شرعت ملاكاتنا الهندسية والفنية من فرق صيانة ابطال قسم الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك وبالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي الى مكان الحادث، وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج المتضرر واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت ان شاء الله".