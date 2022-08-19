بالتفصيل.. المرور تكشف كلفة إجازة السوق وإجراءات الحصول عليها

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "إجراءات الحصول على إجازة سوق لأول مرة، تتم عبر سبع خطوات"، وكالآتي:‏- سحب استمارة المعلومات من داخل مواقع الإجازات التابعة لمديرية المرور العامة وتكون هذه الاستمارة مجاناً.- مراجعة المفرزة الطبية التابعة لوزارة الصحة المتواجدة داخل موقع إصدار إجازات السياقة، ويكون مبلغ الرسوم للفحص الطبي 25,000 دينار.ـ الاختبار النظري الذي يشمل أيضاً محاضرة للإسعافات الأولية.-الاختبار العم، علما ان رسوم الاختبارات النظري والعملي 30,000 دينار.-بصمة الإبهام وتصوير الشخص.-شعبة الرسوم، ويكون مبلغ رسوم منح الإجازة لأول مرة ولمده 10 سنوات80,000 .-طبع الإجازة وتسليمها إلى المواطنوأوضحت المديرية، أن "كلفة منح اجازة السياقة لأول مرة تبلغ 135,000 دينار عراقي"، مبينة أن "مواقع منح اجازات السياقة لأول مرة في بغداد تكون في موقعا موقعا التاجيات والحسينية ومن الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً".وأشارت إلى أن "العمر لطالب اجازة سياقة الدراجة من اكمل١٦سنة، بينما طالب الاجازة الخصوصي من دخل في سن ١٨ سنة".