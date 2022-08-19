انقاذ محتجزين.. الدفاع المدني تكشف تفاصيل اخماد حريق ساحة عدن

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني نجحت بانقاذ عدد من زبائن مطعم باجة السيد المحتجزين داخل المطعم بالتزامن مع تنفيذ عمليات اخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية أسواق العائلة التجارية المشيد الطابق الثاني من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال يلاصقها من الخلف معمل كبير للاسفنج ويجاورها أيضآ معمل للحلويات يحتوي مع المطعم الى عدد كبير من أسطوانات غاز الطبخ في موقع معقد خطر يحاط بجمله من المخالفات والتجاوزات لم يراع فيه لتعليمات السلامة في منطقة ساحة عدن وسط بغداد بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأضافت ان "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ استنفرت لتمنع امتداد الحريق إلى الشوارع القريبة المجاورة ودفعت بثقلها من عجلات الإطفاء التخصصية والسانده لتكافح النيران المشتعلة داخل الأسواق من أربعة محاور مع زج عجلة السلم لتكافح الحريق من الأعلى إلى الأسفل وتحقق المحور الخامس وتحكم سيطرتها الكاملة على الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشارت المديرية الى انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الأسواق المخالفة لتعليمات السلامة".