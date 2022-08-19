بالصور.. منطقة بغدادية تعاني انقطاع الماء والسكان يلجاؤن لحفر الآبار

يقول ياسر أبو مصطفى من منطقة البياع محلة 817، لـ السومرية نيوز، إن "المنطقة تعاني منذ قرابة الشهر من انقطاع مياه الاسالة الأمر الذي دفع العديد من الاهالي إلى حفر الآبار"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي لغرض التعويض عن الاسالة في الاستحمام وغسل الملابس واستخدامه كذلك للمبردات".لكن المشكلة الأخرى التي تعاني منها هذه المنطقة، هي أن الآبار التي حفرت بدأت تنفذ، بحسب المواطن أبو كرار، الذي يشير في حديث لـ السومرية نيوز إلى أنه مع أولاده حفروا بئرين ونفذا ويشرعون الآن بحفر بئر ثالث.من جهته، يؤكد أبو عباس، لـ السومرية نيوز، إن يعتمد على المياه التي تباع في الأسواق لغرض استخدامها للشرب والاستحمام وحتى غسل الملابس أحياناً.انقطاع الأمطار لغاية شهر كانون الأول المقبل معناها سنعاني من مشكلة شحة مياه في المناطق النائية وذنائب الأنهار، كما يعتقد المستشار السابق للجنة الزراعة والمياه النيابية، عادل المختار.ويدعو المختار في حديث لـ السومرية نيوز، إلى "تشكيل فرق طوارئ لإدارة أزمات المياه وإيصال الماء للناس عبر الحوضيات".مؤخراً، تواصلت وكالة السومرية نيوز مع مسؤولين في أمانة العاصمة بغداد، وقالوا أنه "تم إرسال كوادر إلى المنطقة لكنهم لم يجدوا مشكلة"، فيما يناقض هذا الكلام الواقع الذي تعيشه عدد من أزقة البياع، بحسب مواطنين.