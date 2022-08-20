غيوم وانخفاض بدرجات الحرارة.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع غبار خفيف وظهور بعض القطع من الغيوم، أما طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية فسيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في جميع مناطق البلاد".وأضاف أن "طقس يوم غد الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار البيان إلى أن "طقس الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الجنوبية والوسطى، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون فيها صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأوضح أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، أما المنطقة الشمالية فالطقس فيها سيكون صحواً الى غائم جزئي، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفت إلى أن "طقس الاربعاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".