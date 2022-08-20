تعرض أحد ملاكات وزارة الموارد إلى الاعتداء في الديوانية

السومرية نيوز – الديوانية

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، الاعتداء على أحد ملاكاتها في محافظة الديوانية أثناء تأدية واجبه.



وذكرت الوزارة في بيان، أن "المجاميع الخارجة عن القانون عادوت الاعتداء على ملاكات وزارة الموارد المائية أثناء تأدية واجبهم ومواصلة حملتهم الكبرى لإزالة ومنع حدوث التجاوزات على الحصص المائية وضمان وصولها لكافة المستحقين وبعدالة في ضوء ظروف الشحة المائية التي يمر بها العالم أجمع والعراق خصوصا".

وأكدت الوزارة، على "تعرض أحد منتسبيها المدعو لفتة جدعان كزار في قضاء الدغارة بمحافظة الديوانية أثناء أداء واجبه لمنع التجاوزات على جدول أبو صبخة".

وتابعت، أن "المنتسب أعتدى عليه بالضرب والسب والذي نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج".

وأشارت إلى أن "الهدف من هذا الاعتداء هو حرمان أهالي المنطقة من أيصال المياه لأراضيهم الزراعية".

ووجه وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني، بحسب البيان، بـ"أتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين"، مطالبا بالوقت ذاته "القضاء العراقي لأتخاذ أقصى العقوبات بحقهم".

وتدعو وزارة الموارد المائية، القوات الأمنية، "للتعاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلك الأعتداءات التي تحدث بين الحين والأخر على ملاكات الوزارة وأبنيتها ومتشأتها الأروائية".