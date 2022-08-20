المالية ترد على أنباء تهديد وزيرها المستقيل ومغادرته العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات كاذبة ، والتي تدعي مغادرة وزير المالية المستقيل علي عبدالأمير علاوي البلاد ، وادلاءه بتصريحات بعد تعرضه لتهديدات من احدى الكتل السياسية".وأضافت، "ننفي بشكل قاطع صحة هذه الأنباء المزعومة ، وكل ماورد بهذا الشأن ، كما وتؤكد الوزارة على ان علاوي لم يغادر العراق وهو متواجد في بغداد ، ولم يدلي بأي تصريحات الصحفية لأي جهة اعلامية او جهات شخصية وغيرها".ودعت الوزارة، إلى "عدم تصديق والانجرار وراء هذه الاكاذيب و الأقاويل ، التي يمكن استثمارها لتحقيق غايات سياسية معروفة ، وهي تأتي كمحاولة بائسة للتأثير على الرأي العام وخلق حالة من الأرباك والفوضى".