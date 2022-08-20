التربية تحدد موعد اختبار الطلبة المتقدمين إلى مدارس المتفوقين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنوه إلى أن موعد اختبار الطلبة المتقدمين إلى مدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ سينطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 22 من شهر آب الحالي في الساعة ٨ صباحاً".وأضافت، أن "اختبارات القدرات العقلية بالنسبة للمتميزين وكلية بغداد ستبدأ اولاً في تمام الساعة الثامنة صباحاً ولمدة (عشرين دقيقة) تعقبها استراحة لمدة ثلاثين دقيقة ثم يبدأ الاختبار التحصيلي للمتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد في تمام الساعة التاسعة صباحاً لمواد (اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، العلوم ، الرياضيات) ولمدة ساعتين".