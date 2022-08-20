بالفيديو.. إنقاذ طفل من تحت الانقاض في "القطارة"

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو لإنقاذ طفل من قبل الدفاع المدني في حادثة القطارة بمحافظة كربلاء.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بانهيار تل ترابي في محافظة كربلاء، فيما رجح وجود أشخاص محاصرين تحت التراب.