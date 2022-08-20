في بغداد.. أعداد المتقدمين للتعيينات وفق الأمن الغذائي

أعلنت محافظة بغداد، عن أعداد المتقدمين على التعيينات بصفة "عقد" وفق قانون الأمن الغذائي الذي اقره مجلس النواب قبل أشهر.



وقالت المحافظة في بيان، إن "أعداد المتقدمين على تعيينات العقود الخاصة بمحافظة بغداد، وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، بلغ (118,761) متقدماً"، لافتة إلى أن "الطلبات ضمت الإختصاصات العلمية والإدارية والإنسانية، التي حددتها محافظة بغداد للعمل في ديوانها ودوائرها الأخرى، براتب شهري قدره (300) الف دينار للمتعاقد الواحد ولمدة (3) سنوات لإغراض التدريب والتطوير".

وأشار البيان إلى أن "تقديم الطلبات كان مرتبطاً ببوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة مركز البيانات الوطني"، مؤكداً أن "فرز الأسماء سيكون وفق نظام إلكتروني خاص".

وأكد البيان "وجود قناتين للتقديم أولها القناة العامة، والتي شملت النسبة الأكبر للمتقدمين بعدد (800) عقد اي بنسبة 80% من المجموع الكلي للدرجات، والثانية هي القناة الخاصة، والتي جاءت بنسبة (10%) من المجموع الكلي لدرجات العقود بعدد (100 عقد)، والتي خُصِصت لذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، وضحايا الإرهاب والعمليات الحربية، والأخطاء العسكرية، وشهداء الحشد الشعبي".

وتابع البيان، أن "القناة الخاصة شملت أيضاً ذوي الإحتياجات الخاصة والمعاقين، والأقليات القومية والدينية، بعدد 100 عقد، اي بنسبة (10%) من المجموع الكلي لدرجات العقود".