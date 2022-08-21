الدفاع المدني تكشف سبب انهيار "التلة" الترابية في كربلاء - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المعلومات الأولية تشير إلى ان سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار مما أدى إلى انهيار كومة ترابية على سقف المزار وسقوطها على عدد من الزائرين".وأضافت، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي (عليه السلام) في كربلاء المقدسة باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع الى مديرية الدفاع المدني في بغداد واسناد فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى كجهد ساند لفرق إنقاذ كربلاء بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأوضحت المديرية، أن "العمل أستمر طيلة ساعات الليل وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر اتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم"، مبينة أن "فرق الإنقاذ نجحت بإخراج طفلين وصبي بصحة جيدة تم نقلهم الى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي، بينما لا زالت الفرق تواصل اعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال".