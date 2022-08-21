بعد الفيديو المسرب.. محكمة تحقيق الكرخ تتخذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق صالح عبدالله الجبوري للتحقيق معه عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية".وبحسب المقطع المصور الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الوزير وهو يؤدي القسم واضعاً يده على المصحف، ويقسم بأنه بعد أن يباشر مهامه كوزير للصناعة سيكون ولاؤه المطلق لرئيس حزبه، النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، وأن يقوم بتنفيذ توجيهاته حرفياً بإدارة الوزارة، وبكل إخلاص، مع الالتزام بكل الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. وقال إنه في حال المخالفة سيتحمل كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك.