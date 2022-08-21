مجلس الوزراء يقرر تمويل مستحقات هذه الفئة - عاجل

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم، تمويل مستحقات العلوميين"، مبينا ان "المجلس استضاف وكيل وزارة المالية طيف سامي لمناقشة الحلول المستقبلية".وأكد ناظم "المضي بإنجاز مشروع الرقم الوظيفي الخاص بموظفي الدولة"، لافتا الى ان "المجلس قرر زيادة رأس مال شركة نفط الشمال والشركة العامة لتجارة السيارات".