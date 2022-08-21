بالوثيقة.. التربية توجه المديريات بتجديد التعاقد مع المحاضرين والاداريين

وجهت وزارة التربية، اليوم الأحد، المديريات بتجديد التعاقد مع المحاضرين والاداريين.

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، وجهت وزارة التربية تجديد التعاقد مع المحاضرين والاداريين باستثناء إقليم كردستان.