الكاظمي يصدر توجيهاً يخص حادثة القطارة

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "يتابع حادث الانهيار الذي وقع قرب قطّارة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في محافظة كربلاء المقدسة منذ اللحظات الأولى".ووجه الكاظمي، وزير الداخلية "بالإشراف المباشر والميداني في محل الحادث على أعمال الإنقاذ، واستنفار أجهزة الدفاع المدني والأجهزة الصحية؛ لتأمين سلامة المصابين وإنقاذ المواطنين المحاصرين تحت الأنقاض".وقدّم رئيس مجلس الوزراء "تعازيه الحارة لذوي الضحايا وأهاليهم، وتمنى السلامة وسرعة التشافي للمصابين".وكان الكاظمي قد شدد في اتصال هاتفي مع محافظ كربلاء المقدسة والمسؤولين فيها على أهمية بذل الجهود فوراً من قبل فرق الإنقاذ في الدفاع المدني، وأداء الواجب على أتم وجه، وفق البيان.