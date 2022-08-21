الصحة تعلن حصيلة الضحايا والمصابين بحادثة القطارة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم استخراج ٦ إصابات مختلفة من تحت الانقاض و ٤ حالات وفاة لغاية كتابة هذا البيان وأنّ جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة".وأضافت، "يتقدم وزير الصحة هاني موسى العقابي بأحرّ التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم"، مؤكدة أنّه "ومنذ اللحظة الأولى لحدوث الانهيار استنفرت الوزارة ملاكاتها المختلفة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة وبإشراف ومتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة وبمتابعة ميدانية من دائرة صحة كربلاء المقدسة ومديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة في مركز الوزارة وبالتنسيق والتعاون مع الدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى".