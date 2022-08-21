الغانمي والشمري يصلان إلى قطارة الإمام علي في كربلاء

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وصل وزير الداخلية ونائب العمليات المشتركة الى قطارة الامام علي عليه السلام".وأشار البيان إلى "استمرار عمليات الانقاذ من قبل فرق الدفاع المدني، مع تواجد مدير الدفاع المدني منذ الساعات الاولى للحادث واستنفار كل المعدات الهندسية في محافظة كربلاء".وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزير الداخلية بالإشراف المباشر والميداني على أعمال الإنقاذ الجارية للمحاصرين جراء انهيار تل ترابي في منطقة قطارة الإمام علي (ع) غرب كربلاء.وأعلنت وزارة الصحة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم استخراج ٦ إصابات مختلفة من تحت الانقاض و ٤ حالات وفاة، وأنّ جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة".