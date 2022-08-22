اخماد حريق اندلع داخل وزارة الشباب والرياضة ببغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل قاعة متخذة كمكاتب لقسم تمكين المرأة في مقر وزارة الشباب والرياضة وسط بغداد في وقت متأخر من ليلة الأحد".وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة داخل القسم المذكور وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الشوارغر القريبة المجاورة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وطالبت مديرية الدفاع بـ"فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع داخل قسم تمكين المرأة في الوزارة".