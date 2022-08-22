طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت الهيئة، أن "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضحت، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، ولا تغيّر في درجات الحرارة في عموم البلاد".وأشارت الهيئة الى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".