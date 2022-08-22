أمين بغداد يعلن الشروع بالاستعداد لموسم الامطار (صور)

ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله ان "أمانة بغداد ومنذ وقت مبكر باشرت بالتهيؤ لموسم الأمطار من خلال تنفيذ حملات لتنظيف الخطوط والشبكات الفرعية و الرئيسة إضافة إلى إصلاح التخسفات التي تحدث في خطوط تصريف ضمن القواطع البلدية ".وأضاف ان "هذه التخسفات تحدث بسبب قدم الشبكات وتهالكها وزيادة الضغط عليها و هناك خطط ومقترحات اعدت لمعالجة المشاكل التي تعانيها شبكة التصريف ".وبين كاظم ان "امانة بغداد شكلت غرفة عمليات برئاسة أمين بغداد وعضوية الوكلاء و المديرين العامين للدوائر البلدية وهناك أدوار ‏ستوزع على الجميع في حالة سقوط الامطار إضافة إلى التنسيق مع محافظة بغداد والوزارات الخدمية الأخرى ومنها وزارة الكهرباء لتأمين الخطة عند سقوط الامطار خلال موسم الشتاء القادم ".وتابع أمين بغداد، "في وقت قريب سنعلن عن جاهزية امانة بغداد على استقبال موسم الأمطار وتهيئة جميع المحطات والخطوط لتصريفها ".وأشار الى ان "غرفة عمليات الامطار عقدت اولى اجتماعاتها برئاسة امين بغداد لبحث تهيئة جميع المستلزمات الضرورية للدوائر البلدية والفنية لانجاح خطتها في الاستعداد المبكر لموسم الامطار".