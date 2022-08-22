باستخدام الإسعاف.. ضبط موظفين في صحة البصرة يروجون للمخدرات

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة كشف تلاعباً في إضبارة وسجل عقار تعود ملكيَّته للدولة تبلغ مساحته (8 أولك)، لافتةً إلى أنَّ العقار يقع في موقعٍ مُتميِّزٍ في مركز المحافظة".وأضافت، أنَّه "تمَّ تسجيل العقار البالغة قيمته التقديريَّة (2,000,000,000) ملياري دينار، باسم أشخاصٍ خلافاً للقانون، بالرغم من أنه مُسجَّلٌ باسم مُديريَّة بلديَّة البصرة عن طريق الاستملاك".وعلى صعيدٍ آخر، أوضحت الدائرة أنَّ "فريق المُديريَّة قام بضبط مُوظَّفين في مُستشفى الفيحاء العام في البصرة، لقيامهما باستخدام سيَّارةٍ حكوميَّةٍ إسعاف في نقل حبوب الهلوسة والمُخدِّرة الممنوع تداولها بدون وصفةٍ طبيَّةٍ، لافتةً إلى ضبط (40) شريطاً من تلك الحبوب في سيَّارة الإسعاف التي بذمَّة المُتَّهمين، وتُستخدَمُ من قبلهما؛ للمُتاجرة بحبوب الهلوسة والمُخدِّرة".