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تحذير من كارثة تهدد شط العرب.. دعوة للجهات الحكومية لوضع الحلول

محليات

2022-08-22 | 10:13
Alsumaria Tv
تحذير من كارثة تهدد شط العرب.. دعوة للجهات الحكومية لوضع الحلول
2,754 مشاهدة

حذّر النائب عن محافظة البصرة، أحمد الربيعي، اليوم الاثنين، من كارثة بيئية تهدد شط العرب بعد تغير لون المياه نتيجة تأثرها باللسان الملحي من البحر وازدياد تركيز الأملاح، فضلاً عن انتشار كميات كبيرة من الطحالب التي قد تكون سامة.

وقال الربيعي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نطالب وزارة البيئة متمثلة بمديرية البيئة في المحافظة، والجهات المختصة الاخرى والحكومة الاتحادية والمحلية، وكذلك جامعة البصرة كلية علوم البحار للاهتمام بالموضوع واتخاذ اللازم حفاظاً على أرواح الناس مضافاً اليها الضرر الذي يلحق بالثروة السمكية والحيوانية والزراعية نتيجةً لتغير لون المياه في شط العرب وزيادة التركيز الملحي بسبب تأثره باللسان الملحي البحري وقلة الإطلاقات المائية من ناظم قلعة صالح، والذي نتج عنه ايقاف الكثير من محطات ضخ المياه وبالتالي شحة مياه الاسالة لدى المواطنين".

ولفت إلى "انتشار كميات كبيرة من الطحالب بأنواع مختلفة والتي قد تكون سامة"، داعياً إلى "استنفار الجهود العلمية والعملية للجهات المختصة للكشف عن سمية هذه الطحالب وآثارها والعمل على معالجتها".

وحمّل النائب، وزارة البلديات ومديرية المجاري ومحافظة البصرة، من "استمرار ضخ مياه المجاري في شط العرب او في بعض الأنهار، وعدم إنشاء محطات معالجة لتجنب التلوث المستمر لشط العرب، مشدداً على لزوم عدم رمي فضلات المستشفيات وكل ما من شأنه زيادة التلوث الحاصل على المياه".

ودعا الربيعي، الجهات الحكومية المختصة الى "وضع حلول استراتيجية ابتداءً من السدة التنظيمية على نهاية ضفتي شط العرب التي ستمنع بالضرورة اللسان الملحي الى مياه شط العرب باتجاه شمال البصرة"، مؤكداً ضرورة "انشاء محطات تحلية تعتمد مياه البحر مصدراً لها، لاسيّما في مناطق الفاو على ان تكون محطات كبيرة تغذي مختلف مناطق البصرة والاسراع بتبطين قناة البدعة وتحويلها الى قناة انبوبية لتقليل الهدر والتلوث المائي".
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