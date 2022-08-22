الجثة الأخيرة بحادثة القطارة.. الصخور تعيق الوصول والمحاولات مستمرة

وقال حميد لـ السومرية نيوز، إنه "بسبب انهيار عدد من الصخور التي كانت مستندة سببت جهداً ووقتاً اضافياً لانتشال الجثة الأخيرة".وأكد الحاجة إلى "وقت أكثر ودخول عمق أربعة أمتار للوصول للجثة الأخيرة".وفي وقت سابق من اليوم، قال مراسل السومرية نيوز، إن "فرق مديرية الدفاع المدني والأجهزة الساندة مستمرة بالبحث عن أخر جثة تحت ركام القطارة"، مبيناً أن "الجثة التي يتم البحث عنها تعود لفتاة تبلغ من العمر 14 سنة".وفي آخر حصيلة لعدد الضحايا والمصابين، لفتت وزارة الصحة في بيان، إلى تسجيل "ستة مصابين وسبع وفيات لغاية الآن".وأمس، أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، إغلاق مزار "قطارة الإمام علي" على خلفية حادثة الانهيار، موضحاً أن "الإغلاق يأتي في مقدمة إجراءات ستتخذها إدارة المحافظة في المزار".وأشار الخطابي في بيان، إلى "وجود مؤشرات على احتمالية وقوع انهيارات جديدة في المزار".ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع غربي محافظة كربلاء، وذلك بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، كما أفادت مديرية الدفاع المدني.وحذر مختصون، في وقت سابق، من انهيار المكان بالكامل نتيجة "الرطوبة التي تعرضت لها التربة الهشة في الموقع، إثر مد أنابيب مياه بطريقة بدائية".