انتشال آخر جثة من ضحايا "حادثة القطارة" (صور)

انتشلت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الاثنين، آخر جثة من ضحايا "حادثة القطارة" بمحافظة كربلاء.

وقال مراسل السومرية في كربلاء، إن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة فتاة وبالتالي يكون مجموع الجثث التي تم انتشالها من الموقع ثماني جثث.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، أمس الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا "حادثة القطارة" في محافظة كربلاء.

وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "حتى الان 5 وفيات والباقي ثلاثة آخرين تحت الانقاض".

ويوم أول أمس السبت، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بانهيار تل ترابي في محافظة كربلاء، فيما كشف عن وجود أشخاص محاصرين تحت التراب.