الاتصالات توضح حقيقة وجود نوايا لقطع الأنترنت في العراق - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر مفاده وجود نية لقطع خدمة الانترنت عن عدد من مناطق العاصمة بغداد، وأن هناك اجتماع عُقد في مقر الشركة العامة للاتصالات احدى تشكيلات وزارة الاتصالات مع عدد من قيادات الحشد الشعبي لبحث هذا الطلب".ونفت الوزارة "بشكل قاطع هذا الخبر، او وجود أي نية لقطع خدمة الانترنت عن أي محافظة او منطقة في بلدنا الحبيب"، مبينة انها "وجهت بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي لتوفير خدمات الانترنت والاتصالات لزوار اربعينية الإمام الحسين".ودعت الوزارة "المؤسسات الإعلامية المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئية)، والمواقع الالكترونية، لإتباع الصفحة الموثقة للوزارة في نقل الاخبار التي تخص عمل الوزارة، وعدم تداول الاخبار المضللة التي تخالف توجهات الوزارة وتبخس حق جهود منتسبيها في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، الذين يبذلون قصارى جهودهم لتحسين جودة واستقرارية الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات الحكومية".