التربية وبرنامج الأغذية العالمي يخططان لتوسيع نطاق التغذية المدرسية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الدليمي "استقبل فلايشر، والوفد المرافق لها"، مشيرة إلى أن "الزيارة هدفت بحث إمكانية توسيع برنامج التغذية المدرسية لتوفير فرص أفضل لجميع الأطفال المحتاجين ومساعدتهم على الاستمرار والبقاء في المدرسة ومدهم بالدعم اللازم لتعليمهم وبناء مستقبلهم".وأكد الوزير، أن "وزارة التربية هي نصيرٌ قديم للتغذية المدرسية، وتعدّه الدعامة الرئيس لمساعدة الأطفال على الاستمرار في عملية التعليم، وقد برهن برنامج التغذية المدرسية على أنه أمر حيوي لتحقيق النجاح في التعليم، وتعزيز التركيز لدى الأطفال وتنمية قدراتهم العقلية".وأضاف، "استطعنا اعادة 35 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة ضمن المحافظات التي طبق فيها مشروع التغذية المدرسية، ونحن نعمل الآن مع شركائنا في برنامج الأغذية العالمي من أجل وضع استراتيجية لتوسيع نطاق العمل، بعد أن حقق مكاسب كبيرة للعملية التربوية وعالج ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس، وطموحنا من هذا المشروع الحيوي هو أن يُنفذ في جميع محافظات العراق".بدورها، قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط كورين فلايشر، "سيواصل برنامج الأغذية العالمي دعم وزارة التربية بالتدريب والتطوير في مجال الأنظمة الأساسية ومهارات الموظفين وفي نهاية المطاف تعزيز مستقبل الملايين من أطفال المدارس".