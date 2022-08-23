من ذي قار.. أنصار التيار يصلون بغداد للمشاركة في الاعتصامات (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "عدداً من أنصار التيار الصدري، قدموا من محافظة ذي قار إلى العاصمة؛ للمشاركة في الاعتصام امام القضاء".وفي وقت سابق من اليوم، تجمع عدد من أنصار التيار الصدري، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد.وذكر إعلام التيار الصدري في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "ثوار عاشوراء بدأوا نصب خيام الاعتصام امام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد".إلى ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على الاعتصام أمام مبناه.وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.وكان متظاهرون قد أقدموا في (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان، ثم تحول بعد ذلك الى اعتصام في محيط مبنى مجلس النواب؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.