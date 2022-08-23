نسب الإنجاز بمشاريع تأهيل حديقة الامة ونصب الحرية وساحة التحرير

‏ونقل بيان للامانة، ورد لـ السومرية، عن امين بغداد قوله خلال زيارة ميدانية له للاطلاع على مراحل عمل مشروع التأهيل ان "امانة بغداد باشرت في وقت سابق بتطوير حديقة الأمة ونصب الحرية و ساحة التحرير بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء واليوم حققنا مراحل متقدمة جداً وفي طور اعمال الإنهاءات".واضاف ان " اعمال التطوير والتأهيل مستمرة وعلى مدار ٢٤ ساعة كما يتم العمل على اعادة تغليف جدارية النصب و اكمال الاعمال المدنية للبحيرة والمماشي وهناك أعمال لفرش مادة الزميج لتهيئة المناطق الخضراء المفتوحة لغرض المباشرة بأعمال الزراعة في الموسم الزراعي الخريفي المقبل ".وتابع ان " أعمال التطوير مستمرة بالتنسيق بين دائرة المشاريع ودائرة بلدية مركز الرصافة باشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء".وبين ان " خلال فترة وجيزة سيتم إكمال الأعمال وسيتم إعادة نصب المرأة بإشراف كادر متخصص من الفنانين التشكيليين في وسط البحيرة بعد تهيئة قاعدة النصب كما يجري العمل على تطوير ساحة التحرير واعادة تغليفها بالحجر بشكل يليق بمشهد العاصمة بغداد ".