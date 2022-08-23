رفضاً لبوابة المناذرة.. محتجون يغلقون مدخل النجف الجنوبي (فيديو و صور)

تظاهر عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على الطريق الرابط بين محافظتي النجف والديوانية؛ احتجاجاً على إنشاء بوابة عند قضاء المناذرة، فيما أغلقوا مدخل النجف الجنوبي تماماً.
وقال مراسل السومرية نيوز، إن "عدداً من المواطنين تظاهروا عند الطريق الرابط بين النجف والديوانية؛ احتجاجاً على إعلان محافظ النجف ماجد الوائلي إنشاء بوابة عند قضاء المناذرة".
وطالب المحتجون، وفق مراسلنا، "بإنشاء البوابة في تقاطع المشخاب"، معتبرين أنها "ستشكل فصلاً عنصرياً لمناطق النجف".
وبين مراسلنا، أن "المتظاهرين أغلقوا مدخل النجف الجنوبي تماماً".