رفضاً لبوابة المناذرة.. محتجون يغلقون مدخل النجف الجنوبي (فيديو و صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "عدداً من المواطنين تظاهروا عند الطريق الرابط بين النجف والديوانية؛ احتجاجاً على إعلان محافظ النجف ماجد الوائلي إنشاء بوابة عند قضاء المناذرة".وطالب المحتجون، وفق مراسلنا، "بإنشاء البوابة في تقاطع المشخاب"، معتبرين أنها "ستشكل فصلاً عنصرياً لمناطق النجف".وبين مراسلنا، أن "المتظاهرين أغلقوا مدخل النجف الجنوبي تماماً".