بعد انسحاب المتظاهرين.. القضاء يستأنف عمله

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد الموافق ٢٤ /٨ /٢٠٢٢".وأضاف البيان، "بهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".وفي وقت سابق من اليوم، تجمع عدد من أنصار التيار الصدري، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد.وذكر إعلام التيار الصدري في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "ثوار عاشوراء بدأوا نصب خيام الاعتصام امام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد".إلى ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على الاعتصام أمام مبناه.وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.وكان متظاهرون قد أقدموا في (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان، ثم تحول بعد ذلك الى اعتصام في محيط مبنى مجلس النواب؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.