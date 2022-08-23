اندلاع حريق داخل مستشفى في كربلاء

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، باندلاع حريق في مستشفى وسط مدينة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع قيل قليل في مستشفى الحسيني الطابق الثاني".

وأضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق".