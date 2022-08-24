السجن 6 سنوات لثلاثة مسؤولين كبار في هذه الوزارة - عاجل

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن ست سنواتٍ على وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة والمُفتِّش العام في الوزارة والمدير العام لدائرة التخطيط والمُتابعة فيها".وأضافت، أنَّ "الحكم الصادر وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات جاء على خلفيَّة منح مُددٍ إضافيَّةٍ للشركة المُنفِّذة لمشروع تحديث التصميم الأساسيِّ لمدينة النجف الأشرف بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".واشار البيان الى أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّةِ، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدانين، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن ست سنواتٍ، وفقاً لمقتضيات المادَّة الحكميَّة".