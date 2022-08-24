الهجرة تعلن شمول هؤلاء براتب الرعاية الاجتماعية - عاجل

وذكرت وزارة الهجرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزير استحصل الموافقة لشمول نحو ١٠٠٠ نازح براتب الرعاية الاجتماعية"، مبينة أن "هذه الخطوة تأتي لتكون حافز للنازحين في موضوع العودة الطوعية الى مناطق سكناهم الأصلية".وأعلنت هيئة الحماية الاجتماعية أول أمس الأثنين، اطلاق الاستمارة الالكترونية للتسجيل في (قاعدة الفقر وفق قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014)".