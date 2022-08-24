جدول امتحانات "الدور الثاني" للسادس الاعدادي والمراحل غير المنتهية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تبدأ امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي بفروعه كافة يوم الأربعاء الموافق 21 / 9 / 2022 ، ولغاية يوم الخميس الموافق 29 / 9 / 2022 وفق الجدول المرفق طياً".وأضافت، "تبدأ امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية يوم الأحد الموافق 4 / 9 / 2022 ، ولغاية يوم الأربعاء الموافق 14 / 9 / 2022 ، ولمدة (عشرة أيام) ، على ان تخول إدارات المدارس تنظيم جدول الامتحانات للصفوف غير المنتهية بحسب المواعيد المحددة".