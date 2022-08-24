بالصور.. ازدحامات ليلية في بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لازدحامات مرورية ليلية في بغداد وتحديداً في جانب الرصافة.

وكانت مديرية المرور العامة أعلنت، اليوم الأربعاء، عن قطع طريق في بغداد لمدة أربعة أيام، موضحة أن القطع من بداية صعود محمد القاسم من جهة وزارة المالية باتجاه النهضة.