السومرية تنشر نتائج المدارس المهنية واعداديات التمريض

السومرية نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج المدارس المهنية واعداديات التمريض "الدور الاول" للعام الدراسي 2021 - 2022





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