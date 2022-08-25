لكافة الفروع.. التربية تعلن جدول "الدور الثاني" للامتحانات المهنية – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس، جدول الامتحانات المهنية العامة للفروع والتخصصات المهنية كافة للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ الدور الثاني.



الجدول ادناه: